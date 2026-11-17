ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia internazionale Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine della Regione Lazio a BBB+ con outlook stabile, innalzando contestualmente a bbb+ il profilo creditizio autonomo (Standalone Credit Profile). Un giudizio che certifica il significativo rafforzamento della situazione economico-finanziaria intrinseca dell’Ente e ne riconosce la crescente affidabilità.

Particolarmente rilevante è il miglioramento del profilo di indebitamento regionale. Secondo le valutazioni di Fitch, il debito del Lazio passa da circa 21 miliardi di euro a fine 2025 a 7,8 miliardi a fine 2026, con una riduzione di oltre il 60%, resa possibile anche grazie agli interventi di riorganizzazione delle passività finanziarie e all’assunzione da parte dello Stato di una parte significativa del debito regionale.

L’agenzia evidenzia inoltre il rafforzamento della capacità di rimborso del debito, la stabilità delle entrate e la solidità nella gestione della liquidità, alla quale viene attribuita la valutazione Stronger. Elementi che, insieme alla diversificazione dell’economia regionale, delineano un quadro di crescente sostenibilità finanziaria.

“Il giudizio di Fitch – dichiara il Presidente della Regione Francesco Rocca – è l’ennesima conferma, da parte delle agenzie di rating internazionali, della solidità del percorso di risanamento intrapreso dalla nostra amministrazione. Abbiamo ereditato una Regione con i conti devastati e ci siamo assunti fino in fondo l’onere di rimetterli in ordine, senza alibi e senza scorciatoie. Abbiamo risanato i bilanci senza contrarre nuovo debito, restituendo al Lazio credibilità finanziaria e capacità di investire nel proprio futuro. Il miglioramento del profilo creditizio autonomo riconosce il valore di questo lavoro e premia il coraggio delle nostre scelte. È un risultato di cui siamo orgogliosi e per il quale ringrazio l’assessore Giancarlo Righini e le strutture regionali, insieme al Governo nazionale per il contributo decisivo alla riduzione del debito. Ora stiamo trasformando questa ritrovata solidità in benefici concreti per i cittadini, a partire dalla riduzione della pressione fiscale prevista nella nuova manovra, dagli investimenti e dal rafforzamento dei servizi. Il nostro impegno è lasciare alle prossime generazioni una Regione finalmente libera di costruire il proprio futuro, anziché pagare il conto del passato”.

“Si tratta – aggiunge l’assessore Righini – di un risultato di straordinaria importanza per la Regione Lazio e un riconoscimento concreto del percorso di risanamento e di responsabilità che abbiamo intrapreso fin dall’inizio della legislatura. La conferma del rating BBB+ e, soprattutto, il miglioramento del profilo creditizio autonomo dimostrano che il Lazio sta rafforzando la propria credibilità finanziaria e la capacità di programmare il futuro su basi sempre più solide. Abbiamo affrontato con determinazione una situazione finanziaria complessa, mettendo al centro della nostra azione il rigore nella gestione delle risorse pubbliche, senza ricorso a nuovo indebitamento, e il recupero degli equilibri di bilancio. La drastica riduzione del debito regionale rappresenta un passaggio storico, frutto anche di un’importante interlocuzione istituzionale con il Governo nazionale, che ci consente di guardare ai prossimi anni con maggiore fiducia e capacità di programmazione”. “Il nostro obiettivo – conclude Righini – non è soltanto avere conti in ordine, ma trasformare la ritrovata solidità finanziaria in opportunità concrete per il Lazio: maggiori investimenti, servizi più efficienti, sostegno alle imprese e risposte ai bisogni delle famiglie e dei territori. Il giudizio di Fitch ci incoraggia a proseguire lungo questa strada, nella consapevolezza che una Regione finanziariamente credibile è anche una Regione più forte, più competitiva e capace di sostenere la crescita economica e sociale. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, perché il risanamento dei conti pubblici non è un punto di arrivo, ma la condizione indispensabile per costruire il futuro del Lazio”.

-Foto Regione Lazio-

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