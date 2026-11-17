ROMA (ITALPRESS) – La stazione di Roma Trastevere ha da oggi un secondo fronte. È stato inaugurato questa mattina il nuovo ingresso lato Marconi-Portuense, insieme al secondo sottopasso pedonale che collega i due lati dello scalo e unisce i quartieri Gianicolense e Marconi, finora separati dal tracciato ferroviario.

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, il Presidente del XI Municipio Gianluca Lanzi e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi.

L’investimento complessivo è di oltre 10 milioni di euro, finanziato da RFI e nell’ambito del Piano Integrato Stazioni. L’intervento rientra tra le opere del programma giubilare, classificato come opera essenziale non indifferibile.

I lavori, realizzati da RFI (Gruppo FS), hanno interessato innanzitutto il nuovo ingresso lato Marconi-Portuense. Da via del Fornetto è stato realizzato un collegamento veicolare e ciclopedonale con una carreggiata ad anello a senso unico, aree kiss&ride per la sosta breve e posti riservati alle persone a mobilità ridotta.

Percorsi tattili accompagnano le persone con disabilità visiva fino al quarto marciapiede, alla stessa quota del piazzale. Sono stati riqualificati e potenziati spazi e servizi ai viaggiatori con nuova informazione al pubblico, nuove sedute e impianto di illuminazione, oltre a nuove aree a verde consegnando, all’utenza ed agli abitanti del quartiere, un’area di incontro e aggregazione.

Il secondo sottopasso collega i quattro marciapiedi, il fabbricato viaggiatori e il nuovo ingresso, con nuove scale, pensiline a protezione delle uscite e coperture sui marciapiedi 3 e 4. Il sottopasso esistente è stato già oggetto di riqualificazione e adeguamento agli standard europei di accessibilità per le persone a mobilità ridotta (STI PRM). I lavori sono stati eseguiti in circa 180 notti, tra giugno 2024 e ottobre 2026, durante le sospensioni notturne della circolazione, senza interferire con l’esercizio ferroviario.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).