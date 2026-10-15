Chicco Testa confermato alla presidenza di Assoambiente

MILANO (ITALPRESS) – Chicco Testa è stato confermato alla presidenza di ASSOAMBIENTE, l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nei settori dell’igiene urbana, del riciclo, del recupero, dell’economia circolare, dello smaltimento dei rifiuti e delle bonifiche. La conferma è arrivata dall’Assemblea dell’Associazione, che ha rinnovato all’unanimità il mandato del Presidente per i prossimi due anni. All’Assemblea è intervenuto anche Alessandro Bratti, Componente del Collegio dell’ARERA, che ha evidenziato l’importanza di un dialogo costante e di un confronto costruttivo tra l’Autorità e le imprese del settore, per raccogliere le istanze degli operatori e valutare possibili interventi di miglioramento e semplificazione del quadro regolatorio, nel rispetto degli obiettivi di tutela degli utenti e sostenibilità del sistema.

Nel corso del nuovo mandato ASSOAMBIENTE sarà impegnata a rafforzare ulteriormente la rappresentanza, a livello nazionale ed europeo, di un comparto chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle politiche ambientali, industriali ed energetiche del Paese. La disponibilità di impianti, lo sviluppo del riciclo e del recupero di materia ed energia, la riduzione del ricorso alla discarica e la piena attuazione dei principi dell’economia circolare rappresentano, infatti, elementi essenziali per la competitività del sistema produttivo e per la sostenibilità dei territori. “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordatami. Nei prossimi due anni continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo delle imprese dei servizi ambientali come protagoniste della transizione verso un’economia sempre più circolare, sostenibile e competitiva. Per farlo è necessario creare condizioni di mercato e un quadro normativo capaci di favorire gli investimenti, l’innovazione e lo sviluppo degli impianti, superando gli ostacoli che ancora rallentano la piena valorizzazione dei rifiuti come risorsa”, ha dichiarato il Presidente di ASSOAMBIENTE Chicco Testa.

“Tra le priorità del mio mandato ci saranno: la semplificazione e la razionalizzazione di un sistema regolatorio ancora troppo complesso; la promozione del rafforzamento della capacità impiantistica nazionale, condizione indispensabile per trasformare i rifiuti da problema ambientale a risorsa economica e industriale; una sempre maggiore attenzione alla competitività delle imprese, evidenziando la necessità di una politica industriale per l’economia circolare con strumenti capaci di sostenere il mercato delle materie prime seconde. Un impegno specifico sarà poi dedicato al rafforzamento dell’attività associativa sui temi della regolazione e dei servizi pubblici locali, sull’evoluzione del quadro europeo con l’atteso Circular Economy Act e sulle questioni energetiche, con particolare attenzione allo sviluppo del biometano e all’impatto del sistema ETS sulle nostre imprese”, ha concluso Testa.

– foto ufficio stampa Fisi –

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