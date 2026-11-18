ROMA (ITALPRESS) – “Chiara”, il documentario su Chiara Ferragni di Carmen Vogani, con la regia di Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), sarà disponibile da lunedì 23 novembre su Netflix.

Per anni ha mostrato la sua vita a milioni di persone, mai quello che succedeva a social spenti. Dopo due anni di silenzio, Chiara Ferragni si racconta ripercorrendo il periodo più buio, quello in cui tutto è crollato: dal Pandoro Gate al processo e alla fine del matrimonio con Fedez.

-Foto ufficio stampa Netflix-

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