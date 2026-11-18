ROMA (ITALPRESS) – L’ultimo “avvistamento” lo vuole in provincia di Parma per girare una puntata del suo programma “Alessandro Borghese – 4 ristoranti“ lungo la Via Francigena ma probabilmente lo chef riuscirà a tornare a casa, a Milano, per festeggiare con la famiglia – la moglie Wilma Oliverio e le figlie Arizona e Alexandra – un compleanno importante.

Il 19 novembre, infatti, chef Borghese compie 50 anni (è nato a Sausalito, in California, nel 1976 dall’attrice Barbara Bouchet e dall’imprenditore Luigi Borghese), gli ultimi venti dei quali divisi tra l’attività di ristoratore (ha due locali a Milano e a Venezia, chiamato rispettivamente “Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità” e “AB – Il lusso della semplicità”) e quella di personaggio televisivo.

La passione per la cucina è nata, come ha raccontato nel suo libro “L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo”, quando aveva solo cinque anni, guardando il padre armeggiare ai fornelli in cucina: “Quando cucino, mi diverto sul serio!” ha scritto. Prima della tv aveva lavorato come cuoco sulle navi da crociera (anche sull’Achille Lauro dove è rimasto coinvolto nel drammatico naufragio al largo della Somalia a causa del quale è rimasto tre giorni su una scialuppa in mare aperto prima di essere salvato), a Londra, San Francisco, Parigi, Milano e Roma.

Nel 2005 inizia l’avventura televisiva, conducendo il programma “Cortesie per gli ospiti” su Real Time. Sullo stesso canale dal 2011 al 2013 conduce “Cucina con Ale”. La vera svolta arriva con l’approdo a Sky Italia prima come giudice del talent show per bambini “Junior MasterChef Italia” (su Sky Uno) e poi con “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, in onda ancora oggi. Negli anni conduce anche “Cuochi d’Italia”, “Alessandro Borghese – Piatto ricco” (con l’altro chef stellato Gennaro Esposito), “Game of Talents” (talent con Frank Matano e Mara Maionchi) e “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”. Come abbiamo detto, Borghese è sposato con Wilma Oliverio dalla quale ha avuto le figlie Arizona e Alexandra. Ha anche un altro figlio, nato nel 2006 da una relazione, di cui ha saputo l’esistenza solo molto tempo dopo. Lo ha riconosciuto ma non ha ancora potuto vederlo di persona: “Mi piacerebbe incontrarlo se me lo permetteranno” ha detto.

-Foto IPA Agency-

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