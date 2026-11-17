ROMA (ITALPRESS) – “Io mollare? Assolutamento no. Sabato sarò a Ballando”. Lo ha detto Barbara d’Urso al Tg1, dopo la lite con Mariotto avvenuta sabato scorso a “Ballando con le stelle”. In quell’occasione il giurato aveva spruzzato profumo vicino a Barbara D’Urso, dicendo di sentire “puzza”.

“Mi sono sentita profondamente umiliata – aggiunge D’Urso – Mi aspettavo che la famiglia di Ballando si stringesse un po’ intorno a me, mi sono sentita abbandonata”. “Non rimprovero niente a Milly Carlucci”, aggiunge, ma precisa: “nessuno mi ha chiamato”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).