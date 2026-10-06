Cesare Cremonini e Salmo insieme nel nuovo album “Amateur”

MILANO (ITALPRESS) – Cesare Cremonini e Salmo insieme, per la prima volta, nella title track di “AMATEUR” e sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra il 20 ottobre, per la presentazione live dell’album in uscita il 23 ottobre. Un incontro inedito, tra due artisti e performer eccezionali, che nasce ancor prima della canzone.

È da poco finito il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo riceve la sua chiamata. Di fronte ad una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso, Cesare telefona a Salmo per parlargli di un nuovo progetto dal titolo “Amateur”.

Sente il bisogno di avere un alleato al suo fianco, una lama affilata in più per intraprendere il viaggio. Vuole cambiare pagina, rimettere in discussione le regole costruite in ventisette anni di carriera, sfidare le convenzioni e il mercato discografico con un disco che metta al centro la forza della musica.

Salmo comprende immediatamente lo spirito del progetto e raggiunge Cremonini durante le sessioni nello Studio 13 di Londra, accompagnandolo in una fase decisiva della costruzione del disco. Da questo incontro nasce “AMATEUR”, il brano che dà il titolo al nuovo disco.

“A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno della sua guida. Io ho trovato un amico” ha detto Cesare Cremonini.

-Foto Pepsy Romanoff-

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