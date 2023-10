GINEVRA (STELLANTIS) – Oggi il Cern ha inaugurato il Science Gateway, un centro per l’educazione scientifica e la cultura. Progettata dal Renzo Piano Building Workshop, la nuova struttura è aperta ai visitatori di tutto il mondo, a partire dai cinque anni di età. Il Science Gateway permetterà al CERN di ampliare notevolmente la propria proposta di attività didattiche e culturali e sarà aperto al pubblico a partire da domani.

La cerimonia inaugurale è iniziata con un discorso di Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN, che ha sottolineato il valore sociale dell’educazione scientifica e della cultura. “Vogliamo dimostrare quanto la ricerca e le sue applicazioni siano cruciali per la società, e infondere in tutti coloro che vengono a visitare il centro la curiosità e la passione per la scienza, ispirando tanti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (Stem)” ha dichiarato la Gianotti.

La struttura, dal forte impatto iconico, è completamente “carbon neutral” dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, con quasi 4.000 metri quadrati di pannelli solari che forniscono ancora più elettricità di quella necessaria per il fabbisogno dell’edificio. Contestualmente sono stati piantati oltre 400 alberi, tanto che l’intero centro sorgerà nel mezzo di una foresta vivente. Mentre il progetto completo è stato lanciato nel 2018, la costruzione del campus Science Gateway è durata poco più di due anni e la posa della prima pietra dell’edificio è avvenuta il 21 giugno 2021. Il costo complessivo del Science Gateway è stato di circa 100 milioni di franchi svizzeri, finanziati esclusivamente attraverso donazioni.

In particolare, la Stellantis Foundation è il più grande donatore singolo del progetto, cui ha contribuito con 45 milioni di franchi svizzeri. Tra gli altri principali donatori la fondazione Lego, Carla Fendi Foundation, Solvay, la Fondation Meyrinoise du Casino e la città di Meyrin. La cerimonia si è svolta nel nuovo auditorium da 900 posti intitolato a Sergio Marchionne, ex CEO di Fiat Chrysler Automobiles. Gli ospiti hanno visitato i laboratori didattici, le mostre immersive e il Big Bang Cafè, la piazza Collider Circle e altre aree del campus Science Gateway. Si prevede che il nuovo centro ospiterà fino a 500.000 visitatori all’anno provenienti da tutto il mondo. L’accesso al Science Gateway sarà gratuito e il centro sarà aperto al pubblico 6 giorni alla settimana, dal martedì alla domenica.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).