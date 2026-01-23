CEO IKEA, “Mercato cinese super importante. Nuovi negozi a Pechino e Shenzhen”

L'amministratore delegato di IKEA, il colosso mondiale dell'arredamento per la casa, a margine della riunione annuale del World Economic Forum (WEF) a Davos, ha dichiarato a Xinhua che la Cina è un "mercato super importante" e che l'azienda sta ampliando la propria presenza nel settore della vendita al dettaglio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)