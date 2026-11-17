ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare delle primarie, che a questo punto faremo, ma facendo capire che siamo una squadra, che non ci sono avversari politici. Non devono essere primarie di partito, un partito contro l’altro armato, sarebbe una follia e in quel caso uno scenario di depressione per la comunità politica che non sarebbe vincente, sarebbe inevitabile”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Mattino Cinque su Canale5. “Non voglio avvantaggiarmi personalmente – assicura -, dobbiamo avvantaggiarci tutti, se è una tifoseria di partito le primarie saranno in un clima divisivo e conteremo le macerie. Ho già fatto un appello che bisogna votare chi si ritiene più idoneo per battere Meloni e non il leader di partito”.

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