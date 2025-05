Centrodestra critico sulla legge edilizia in Sardegna “Daremo battaglia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo votato contro perché di tutte le osservazioni presentate dalla minoranza e proposte nel corso delle audizioni poco è stato accolto. Anzi, in alcuni passaggi il disegno di legge è più restrittivo del Testo unico in materia edilizia. Ci siamo riservati di presentare gli emendamenti, chiederemo i dieci giorni per la relazione di minoranza e in aula daremo battaglia”.

Così il vice presidente della commissione Governo del territorio, Franco Mula (FdI), al termine della seduta del parlamentino che ha approvato, a maggioranza, l’articolato del Disegno di legge n. 83 sul riordino della normativa edilizia e urbanistica regionale. La IV commissione presieduta da Roberto Li Gioi (M5S) dovrà ora attendere il parere del Cal.

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione del provvedimento in commissione – ha affermato il presidente Li Gioi – Un risultato a cui siamo arrivati grazie al grande lavoro fatto dall’Assessorato regionale dell’Urbanistica, degli Uffici del Consiglio regionale, dei consiglieri della maggioranza e della minoranza, dei quali sono state accolte alcune proposte”.

Intanto è stato deciso che il Consiglio regionale si riunirà lunedì 19 maggio alle 11. All’ordine del giorno: la Proposta di Legge n. 97 (Soru e più) “Disposizioni in materia di proroga dei termini di efficacia delle graduatorie” (qualora perfezionata); la Proposta di modifica di regolamento interno; la mozione 24 (Ticca e più) sull’autonomia differenziata e l’urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna”; la mozione n. 32(Frau e più) sulla necessità urgente di attivare procedure organizzative per il funzionamento e il potenziamento del registro tumori della Regione; la mozione n. 33 (Cocco e più) a sostegno del sistema universitario della Sardegna attraverso una ricognizione coordinata delle risorse pubbliche regionali; la mozione n. 42 (Truzzu e più) sulla necessità urgente di avviare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 554 e realizzare il “corridoio Golfo degli Angeli”, primo viale di comunicazione integrato e sostenibile, stradale-ferroviario-ciclopedonale.

