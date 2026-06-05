Da Genova a Porto Torres con 6 kg di cocaina, arrestato un cittadino spagnolo

SASSARI (ITALPRESS) – I militari della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari per l’inizio della stagione estiva, hanno arrestato un cittadino spagnolo di 59 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi 6 chilogrammi di cocaina a bordo di un’autovettura. Il fermo è avvenuto durante lo sbarco dei mezzi dalla motonave proveniente da Genova. Il conducente ha mostrato da subito un forte stato di agitazione, fornendo risposte incerte ed evasive che hanno insospettito i finanzieri.

L’ispezione del veicolo, eseguita con l’ausilio dei cani antidroga Karma e Fred, ha permesso di scoprire un vano nascosto predisposto artificialmente al di sotto del cambio manuale. All’interno del doppio fondo erano occultati cinque panetti di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Bancali con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese.

– Foto ufficio stampa GDF –

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