Emergenza incendi nel Cagliaritano, a Elmas evacuata una scuola

CAGLIARI (ITALPRESS) – Numerosi incendi di sterpaglie e vegetazione alimentati dal forte maestrale hanno impegnato i Vigili del Fuoco su diversi fronti in tutto il Cagliaritano. Dalle ore 14:00 di oggi si è registrato un notevole incremento delle richieste di soccorso per incendi di vegetazione nel territorio di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Alle ore 16:00 le richieste pervenute erano già 15. Le squadre sono intervenute nei territori di Narcao, Villasimius, Quartu Sant’Elena, con 4 distinti interventi, Assemini, Torre degli Ulivi, Carbonia, Barumini, Uta, Elmas, Monserrato, Sestu e in due diverse aree della città di Cagliari. Gli operatori stanno lavorando in condizioni particolarmente difficili a causa del forte maestrale. Sul posto sono stati impiegati mezzi APS (Autopompa Serbatoio), veicoli fuoristrada dotati di modulo antincendio e autobotti. Le operazioni sono coordinate dal funzionario di guardia, che si sta spostando sugli scenari più complessi, dove maggiore è il rischio di coinvolgimento di persone e strutture. Tra gli interventi più rilevanti si segnala quello nel territorio di Sestu, nei pressi della SP2, dove le squadre intervenute sono riuscite a impedire che le fiamme coinvolgessero diverse aziende minacciate dall’incendio.

A Elmas si è reso necessario l’allontanamento precauzionale delle persone presenti all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi”, a causa dell’intenso fumo che aveva invaso l’edificio. La struttura non è stata interessata dalle fiamme. A Capitana le squadre dei Vigili del Fuoco hanno evitato il coinvolgimento di alcune abitazioni private. Nel corso dell’intervento è stata soccorsa una donna che, nel tentativo di proteggere la sua proprietà, aveva inalato del fumo. La stessa è stata affidata alle cure del personale sanitario. Attualmente continuano a pervenire alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di viale Marconi richieste di intervento per incendi di vegetazione, che si aggiungono alle ordinarie attività di soccorso. In diversi interventi hanno collaborato anche squadre di volontariato inviate dalla Protezione Civile Regionale e personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).