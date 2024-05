ROMA (ITALPRESS) – Tornano le giornate di Porte Aperte, l’iniziativa promossa da Federbeton Confindustria, la Federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, che mira a raccontare alle comunità i materiali Made in Italy alla base delle costruzioni con un’attenzione particolare alle scuole.

A partire dal mese di maggio, infatti, studenti e corpo docenti, avranno l’occasione di visitare cementerie, impianti di calcestruzzo e stabilimenti di prefabbricazione in diverse regioni italiane per scoprirne il funzionamento, le innovazioni e i prodotti. Gli eventi nelle diverse sedi saranno densi di attività formative e conviviali, con il personale degli impianti pronto ad accogliere gli ospiti e raccontare il proprio lavoro e l’importanza di un settore che in Italia conta oltre 35mila addetti.

Attraverso le giornate di “Porte Aperte” promosse da Federbeton, gli studenti di ogni ordine e grado potranno trascorrere una giornata in un sito produttivo per esplorare le qualità e le possibilità di materiali che, pur essendo fondamentali per la nostra quotidianità, sono poco conosciuti dai più. Con 20 impianti aperti al pubblico, il Porte Aperte 2023 aveva accolto oltre 8.000 persone in 8 date e torna nel 2024 in forma ancora più estesa: da maggio fino a ottobre, saranno più di 20 le giornate di apertura al pubblico degli impianti e, attraverso visite guidate per studenti, corner ludico-ricreativi per grandi e piccini e tour informativi, racconteranno un’industria fondamentale per l’economia italiana.

Per conoscere date, attività proposte, impianti aperti e restare aggiornati sul Porte Aperte di Federbeton basterà visitare il sito https://www.federbeton.it/porte-aperte. Per candidare la propria scuola a visite in impianto pensate per gli studenti, basterà inviare un’email all’indirizzo: [email protected]

– foto screenshot sito Federbeton –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]