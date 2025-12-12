Celtics ko a Milwaukee nella notte Nba, Jokic trascina i Denver Nuggets

ROMA (ITALPRESS) – Quattro gare nella notte italiana nel programma della regular season di Nba. Denver passa a Sacramento trascinata dal super Nikola Jokic. Il centro serbo mette a referto una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi, conditi da 8 assist e solamente due errori al tiro. Per i Nuggets bene anche Peyton Watson (21 punti), bravo a fare le veci di un Jamal Murray sottotono (11 punti). Kings alla sesta sconfitta nelle ultime sette. Orfana di Giannis Antetokounmpo, Milwaukee batte Boston in casa 116-101. A prendersi la scena sono Kyle Kuzma (31 punti) e Kevin Porter Jr con una tripla doppia da 18+10+13. Fondamentale l’apporto dalla panchina di Bobby Portis (27 punti). Celtics ko con i Bucks nonostante i 50 punti combinati da Jaylen Brown (30) e Jordan Walsh (20). Houston piega i Los Angeles Clippers 115-113. Prova concreta di Alperen Sengun, che chiude con 22 punti e 15 rimbalzi. Amen Thompson sfiora la tripla doppia (20+9+8) e Jabari Smith aggiunge 18 punti e 10 rimbalzi. I Clippers pagano un contributo della panchina troppo poco sostanzioso e non riescono a evitare il ko contro i Rockets.

Ai californiani non bastano i 33 i Ivica Zubac e i 24 di Kawhi Leonard per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime dieci. New Orleans sorride davanti ai propri tifosi. I Pelicans battono 143-120 i Portland Trail Blazers mandando sei giocatori in doppia cifra. Trey Murphy c’è (24 punti) e lo seguono a ruota Bryce McGowens (23 punti) e il rientrante Jordan Poole (22).

