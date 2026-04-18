Catanzaro, Guardia di Finanza e Camera di Commercio insieme per diffondere la cultura della legalità

CATANZARO (ITALPRESS) – Su iniziativa del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Pierpaolo Manno e del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, è stata allestita una vetrina espositiva presso lo storico Palazzo dell’Ente volta alla diffusione dei contenuti della campagna mediatica e culturale illustrata nel Calendario Storico 2026 del Corpo quale strumento di informazione pubblica e promozione del valore della legalità sul territorio.

Il Colonnello Manno, nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa e della collaborazione istituzionale, ha evidenziato che il Calendario Storico, attraverso un linguaggio visivo e comunicativo rappresenta uno strumento di divulgazione volto a rendere più immediata e comprensibile alla collettività l’azione quotidianamente svolta dal Corpo a tutela dell’economia legale. Il Presidente Falbo, nell’esprimere parole di gratitudine alla Guardia di Finanza per il servizio svolto a tutela della collettività, ha riconosciuto “il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa” ribadendo che “la diffusione della cultura della legalità e il consolidamento di un approccio etico nell’azione amministrativa costituiscono presupposti imprescindibili per il rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.

La sinergia avviata testimonia la comune volontà di promuovere informazione qualificata, consapevolezza civica e responsabilità collettiva, ponendo l’azione istituzionale sempre più al servizio della comunità e della tutela del tessuto economico e sociale provinciale. Per il mese di aprile il Calendario Storico sottolinea l’importanza del servizio svolto dai Reparti del corpo nella tutela del Made in Italy, a difesa dell’eccellenza dei prodotti italiani in tutto il mondo, simbolo di qualità, creatività e tradizione. In tale contesto, il Comandante Provinciale, nel ricordare che il 15 aprile si è celebrata la giornata nazionale del “made in Italy”, ha evidenziato “l’assoluta importanza dell’attività del Corpo a tutela dello specifico settore e a contrasto dei fenomeni contraffattivi”, spiegando come “la difesa del made in Italy significhi proteggere un patrimonio di inestimabile valore che si è tradotto, nel 2025, in esportazioni per complessivi 643 mld. di euro, con una crescita del 3,3 % rispetto all’anno precedente”. È importante, dunque, sensibilizzare i cittadini sull’importanza di acquistare prodotti originali conformi ai requisiti di sicurezza e che non siano potenzialmente dannosi per la salute. La contraffazione e la commercializzazione di prodotti falsi determinano significative perdite di gettito fiscale che portano a una inevitabile diminuzione della crescita del Paese e, di conseguenza, anche a una minore efficienza dei servizi pubblici per i cittadini.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).