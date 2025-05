Caso Todde, slitta la sentenza del tribunale: la decisione entro 60 giorni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Bisognerà ancora attendere per conoscere l’esito del ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza del Collegio di garanzia elettorale che ha disposto la sua decadenza per presunte irregolarità nelle spese elettorali.

Il collegio della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari, presieduto dal giudice Gaetano Savona, si è riunito questa mattina per la seconda udienza sul caso. Al termine dell’udienza, il collegio si è ritirato in camera di consiglio per assumere una decisione, che tuttavia non è stata ancora depositata.

Il pronunciamento non è atteso nella giornata odierna, ma arriverà nei prossimi giorni. Il termine previsto per il deposito della sentenza è di massimo 60 giorni, ma la decisione arriverà con tutta probabilità già prima.

