A Turri l'”Ecolab” avvicina i giovani all’agricoltura sostenibile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il 10 e 11 giugno, nel cuore della Marmilla, si è tenuta una intensa due giorni promossa per creare un momento di confronto e partecipazione dedicato alle nuove generazioni e al loro rapporto con la sostenibilità agroalimentare, le pratiche agricole innovative e l’agricoltura bio. Cura del territorio, del rapporto con l’ambiente, partecipazione attiva ai temi della sostenibilità ambientale da parte delle nuove generazioni.

Si è concluso a Turri l'”EcoLab – Per una Generazione in Campo”, camp promosso da ACLI Terra Cagliari e Giovani delle ACLI di Cagliari. “È stata un’esperienza importante, perché ha permesso ai giovani di entrare in contatto diretto con chi vive e lavora ogni giorno la terra, comprendendo meglio il valore della sostenibilità non come concetto astratto, ma come scelta concreta che riguarda la vita delle persone e il futuro del nostro territorio – dichiara Marianna Laudi, coordinatrice dei Giovani delle Acli di Cagliari -. EcoLab nasce proprio con questo obiettivo: offrire occasioni di formazione, confronto e partecipazione, e rendere i giovani protagonisti di un percorso di consapevolezza e responsabilità. Questa due giorni si è rivelata molto efficace in questo senso, per questo stiamo già lavorando a nuovi progetti insieme ad Acli Terra”.

Nel corso delle attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le testimonianze di chi ogni giorno lavora a stretto contatto con la terra, confrontandosi con esperienze concrete legate all’agricoltura, alla produzione locale e alla tutela delle risorse naturali. Un percorso che ha permesso ai giovani di lasciare da parte il mondo virtuale per qualche giorno, uscire dalla dimensione teorica per vivere da vicino il valore del lavoro agricolo, della responsabilità ambientale e del legame con la comunità.

La due giorni ha rappresentato anche un’occasione di incontro, formazione e condivisione, con momenti pensati per stimolare riflessioni sul futuro del territorio e sul ruolo che le nuove generazioni possono avere nella costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili.

-Foto Ufficio Stampa Acli provinciali Cagliari-

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