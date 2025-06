Caso decadenza, Todde impugna la sentenza del Tribunale civile di Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stata depositata presso la Corte d’Appello di Cagliari l’impugnazione presentata dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro la sentenza del Tribunale civile di Cagliari che aveva confermato l’ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio di garanzia elettorale. Il provvedimento, relativo a presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali, prevede una sanzione amministrativa di 40.000 euro e il trasferimento degli atti al Consiglio regionale per valutare un’eventuale decadenza dall’incarico.

Il ricorso in Appello è stato firmato dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, a cui potrebbe aggiungersi, in sede di discussione, anche il legale romano Francesco Cardarelli. La vicenda riguarda le presunte violazioni delle norme sul finanziamento e sulle spese elettorali durante la campagna per le elezioni regionali, vinte da Todde a febbraio 2024. La difesa della presidente contesta integralmente le motivazioni della sentenza, ritenendo insussistenti gli elementi che giustificherebbero sia la sanzione pecuniaria che l’eventuale pronuncia di decadenza da parte del Consiglio regionale.



