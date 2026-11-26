Casellati “Elezione diretta delle Province è una grande soddisfazione”

ROMA (ITALPRESS) - “E’ una grande soddisfazione aver riportato l’elezione diretta dei presidenti delle Province, i cittadini si riappropriano del voto e questo è molto importante perché significa, ancora una volta, rispetto a una carica pubblica importante che la decisione sia in capo al cittadino”. Così il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine del centenario del Consiglio nazionale forense. xb1/ads/azn