ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è rientrato questa mattina a Roma, concludendo il suo sesto viaggio apostolico internazionale che in dodici giorni lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Durante il volo di ritorno da Lima, il Pontefice ha tenuto la consueta conferenza stampa ad alta quota con gli 82 giornalisti al seguito, definendo l’esperienza del viaggio una “Magnifica humanitas” – come il titolo della sua prima enciclica – per la bellezza e la ricchezza degli incontri con diverse culture, popoli e comunità. Nel corso del lungo colloquio con i vaticanisti, il Papa ha tracciato un bilancio della trasferta e risposto a numerose domande di attualità. A poco più di un mese dall’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore polmonare circoscritto, il Santo Padre ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, spiegando di stare bene e che la lesione era completamente contenuta, senza necessità di ulteriori terapie oncologiche. Sollecitato sulla possibilità di una lettera di rinuncia in caso di impedimento medico, ha chiarito di non aver firmato alcun documento, affidandosi alle norme del Diritto Canonico e alla Provvidenza. Rievocando i colloqui avuti a Buenos Aires con il presidente Javier Milei, Leone XIV ha ribadito che la sua missione non è di carattere politico, bensì radicata nella Dottrina sociale della Chiesa e nella difesa della dignità umana, sottolineando la necessità di sostenere i ceti più deboli, la classe media e i lavoratori attraverso una redistribuzione equa della ricchezza. Il Pontefice ha inoltre rivolto un accorato appello a superare la polarizzazione ideologica e il linguaggio violento esacerbato dagli algoritmi, spronando la società e la politica a riscoprire il valore del dialogo e della ricerca del bene comune. (ITALPRESS).

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