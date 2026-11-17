MILANO (ITALPRESS) – L’intelligence degli Stati Uniti avrebbe rilevato indicazioni secondo cui l’Iran starebbe elaborando piani per far detonare una bomba sporca radioattiva o impiegare un’arma chimica a Washington D.C., con l’obiettivo di colpire alti funzionari dell’amministrazione guidata da Donald Trump. A rivelarlo è un’esclusiva trasmessa dall’emittente statunitense CNN, che cita sette fonti ufficiali coperte da anonimato.

Secondo quanto riferito dal network, l’attività intercettata dai servizi americani rifletterebbe la volontà di Teheran di sviluppare opzioni tattiche sul taccuino piuttosto che un’operazione imminente, sebbene le informazioni raccolte includano indicazioni su possibili bersagli e localizzazioni nella capitale. La Casa Bianca ha invitato alla cautela. La portavoce Lauren Bis ha dichiarato che l’amministrazione sta monitorando attentamente ogni sviluppo, precisando tuttavia che “al momento non sussistono minacce credibili dirette al territorio nazionale”. A titolo precauzionale, le autorità statunitensi hanno comunque innalzato i livelli di protezione per diversi esponenti di governo. Netta la replica di Teheran: la missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite a New York ha rigettato le accuse sull’impiego di armi chimiche, definendole “del tutto illegittime e prive di qualsiasi fondamento”.(ITALPRESS).

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