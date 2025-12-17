Carlos Alcaraz annuncia la separazione da coach Ferrero

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Le strade di Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano. Annuncio a sorpresa da parte del numero uno del mondo, che ha deciso di interrompere di comune accordo il rapporto col suo storico coach mettendo fine a una collaborazione che ha prodotto 24 titoli nel circuito, di cui 6 Slam. Per il momento continuerà a seguire Alcaraz Samuel Lopez, che fin qui aveva affiancato Ferrero.

“Per me è molto difficile scrivere questo post… – scrive Alcaraz – Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di mettere fine alla nostra esperienza insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato sogni d’infanzia in realtà – continua rivolgendosi a Ferrero, che dopo Zverev aveva deciso di puntare sull’allora giovanissimo murciano per un progetto a lungo termine – Abbiamo iniziato questo percorso quando ero appena un ragazzino e, durante tutto questo tempo, mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho goduto immensamente di ogni passo fatto insieme a te. Siamo riusciti ad arrivare in cima e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e al quale abbiamo sempre aspirato ad arrivare. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E una cosa che apprezzo tantissimo: mi sono goduto il percorso. Ora – chiude Alcaraz – arriva il momento per entrambi di cambiare, nuove avventure e nuovi progetti. Ma ho la certezza che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto”.

