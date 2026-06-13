Coppa del Mondo di canottaggio, nove equipaggi azzurri in finale a Plovdiv

PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Saranno nove le barche dell’Italia in finale domani nella seconda prova di Coppa del Mondo di Canottaggio a Plovdiv. In Bulgaria, al quattro senza femminile, al quattro di coppia maschile e all’otto maschile già ammessi in via diretta all’atto conclusivo, al due senza femminile, al doppio femminile e al quattro senza maschile qualificati ieri, si aggiungono il singolista Gabriel Soares, il due senza maschile e il doppio maschile.

Gabriel Soares interpreta nella maniera migliore la sua semifinale, acquisendo un ampio vantaggio a metà gara per poi gestirlo attentamente chiudendo con un vantaggio di 52 e 55 centesimi sul turco Mutlu e il rumeno Ciruta.

Matteo Lodo e Giovanni Codato conquistano il successo nel due senza maschile: equipaggio in crescita gara dopo gara, oggi padrone assoluto del confronto con la Serbia (seconda a 3.71) e delle altre formazioni affrontate in semifinale, e atteso domani dal confronto con la Nuova Zelanda campione mondiale uscente.

Promosso anche il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva, terzo al traguardo della propria gara dietro Cina (avanti di 4.13) e Croazia (avanti di 2.29). Si chiude, invece, in tredicesima posizione l’esperienza dell’altro doppio maschile composto da Leonardo Tedoldi e Marco Prati.

L’otto maschile di Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella) vince la gara per l’assegnazione delle corsie contro Cina e Stati Uniti.

Il programma delle nove finali azzurre di domani vedrà aprire alle 10:05 (le 11:05 a Plovdiv) il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato, seguito alle 10:17 dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, alle 10:30 dal doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta, alle 10:43 dal doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva, alle 10:56 dal quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi, alle 11:09 il quattro senza maschile di Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta, alle 11:49 il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, alle 12:29 il singolista Gabriel Soares e alle 12:43 l’otto maschile di Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella).

– Foto Federcanottaggio –

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