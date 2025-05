Capaccioli (Green Building) “Obiettivo è sostenibilità per tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "L'obiettivo in questo momento nell'ambiente costruito è avere la possibilità di consegnare al Sistema Paese qualcosa di realmente applicabile a 360 gradi, non più edifici per pochi. Guardiamo a diffondere il concetto di sostenibilità in tutte le scale". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, intervistato dall'Italpress per il magazine televisivo Focus Lavoro & Welfare. mrv/mca2