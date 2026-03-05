Cannes 2026, Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro alla carriera

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Agnes Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep e, lo scorso anno, Robert De Niro, sarà il regista neozelandese Peter Jackson a ricevere la Palma d’Oro alla carriera in occasione della 79^ edizione del Festival del Cinema di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio.

Noto al grande pubblico per aver realizzato la trilogia cinematografica de “Il Signore degli Anelli”, Jackson sarà premiato per il corpus di opere che, secondo la motivazione, “fonde blockbuster hollywoodiani e film d’autore con una straordinaria visione artistica e audacia tecnologica”.

“Essere insignito della Palma d’Oro onoraria a Cannes è uno dei più grandi privilegi della mia carriera – ha detto Jackson -. Cannes è stata una parte significativa del mio percorso cinematografico. Nel 1988 ho partecipato al Festival Marketplace con il mio primo film, Bad Taste, poi nel 2001 abbiamo proiettato un’anteprima di La Compagnia dell’Anello, entrambi traguardi importanti della mia carriera”.

