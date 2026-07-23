Cannella “Italpress a Londra esporta l’eccellenza del Made in Italy”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Italpress è una delle eccellenze italiane nel mondo della informazione della cultura, inaugurare qui una nuova sede di un'agenzia di stampa così importante che in poco tempo si è affermata a livello internazionale è certamente un'occasione per rimarcare ancora l'attenzione che il Governo nazionale ha per tutte le iniziative che esportano il Made in Italy in ogni campo". Lo afferma il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine dell'inaugurazione del nuovo desk operativo dell'agenzia Italpress a Londra. "370.000 italiani circa nella sola Londra, oltre 600.000 in tutta la Gran Bretagna, la presenza di Italpress qui è sicuramente uno strumento importante per la grande comunità italiana che risiede nel Regno Unito", sottolinea Cannella. sat/gtr