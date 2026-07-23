Comuni, Pecoraro Scanio “Giovani e tecnologie eco-digital per servizi migliori”

ROMA (ITALPRESS) - Investire sui giovani, accelerare la digitalizzazione dei Comuni, valorizzare le startup italiane e utilizzare le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità della vita dei cittadini. È questo il messaggio emerso dall’EcoDigital Forum – “Territori Intelligenti, Sicuri e Sostenibili”, promosso dalla Rete EcoDigital e da SOS Terra ETS, svoltosi presso la Sala Forum del Palazzo delle Esposizioni di Roma e trasmesso in diretta streaming da Radio Radicale. "L’Italia dispone di una straordinaria ricchezza di giovani talenti, startup e imprese innovative che sviluppano tecnologie d’avanguardia. Dobbiamo mettere questo patrimonio al servizio dei territori e, in particolare, dei Comuni, affinché possano offrire servizi migliori, contrastare lo spopolamento e aumentare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini", ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Promotore della Rete EcoDigital. sat/gtr