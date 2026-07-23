Dossena “Noi dell’Assocapp più autorevoli dopo l’accordo con Uil”

ROMA (ITALPRESS) - "È un accordo che ci gratifica, che ci permette di diventare più autorevoli e di avere risposte. Avevamo bisogno di un partner autorevole, capace, che sta facendo queste cose da anni. Credo sia il primo sindacato che ha un ufficio dedicato allo sport, quindi mi sembrava un accordo naturale". Così il presidente di Assocapp, Giuseppe Dossena, a margine della sottoscrizione dell'accordo di intenti firmato con la Uil. "I calciatori sono stati dei lavoratori, hanno delle istanze e delle necessità, soprattutto quelli che non hanno giocato a grandissimi livelli", conclude. mec/xr5/azn