Fiasconaro “A Londra tanta voglia di Made in Italy”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Sempre al fianco dell'Italpress, portiamo la sicilianità e l'italianità nel mondo, e accompagniamo la famiglia Borsellino in tutto il mondo. Essere a Londra è un privilegio, qui c'è tanta voglia di Made in Italy". Lo afferma il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, a margine dell'inaugurazione del nuovo desk operativo dell'agenzia Italpress a Londra. sat/gtr