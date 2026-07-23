Home Video News Economia Costa “Partnership con Italpress farà crescere Camera di Commercio Italia in UK”
Costa “Partnership con Italpress farà crescere Camera di Commercio Italia in UK”
LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "E' una partnership che farà crescere sicuramente la Camera di Commercio, comunicando tutto ciò che facciamo. Il sistema Italia qui è unito, e questa unione fa crescere le imprese italiane nel Regno Unito, questa percezione deve essere trasferita in Italia". Lo afferma Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra, a margine dell'inaugurazione del nuovo desk operativo dell'agenzia Italpress a Londra. sat/gtr