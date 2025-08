Cani randagi attaccano escursionisti nel napoletano, rintracciati dai carabinieri

NAPOLI (ITALPRESS) – Alcuni grossi cani randagi avrebbero attaccato degli escursionisti, provocando in alcuni casi lesioni da morso. L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni turisti in escursione lungo i sentieri boschivi dei Lattari, nell’area del comune di Vico Equense, in provincia di Napoli.

I Carabinieri della stazione vicana, tecnici dell’Asl e agenti della Polizia municipale hanno così organizzato un servizio per vederci chiaro. Cinque i cani rintracciati, tre senza chip. Uno riportava le orecchie tagliate e sono in corso accertamenti per comprendere chi possa averlo mutilato. Tutti sono stati affidati ad una struttura specializzata che si occuperà di curarli.

– foto archivio IPA agency –

(ITALPRESS)