LECCE (ITALPRESS) – Il Tribunale di Lecce ha condannato L.Z. per aver abbandonato il proprio cane, di media stazza, sul balcone di piccole dimensioni dell’appartamento al terzo piano dove risiede, uno spazio assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze fisiche ed etologiche dell’animale, che, talvolta legato a una corda, esternava con una certa continuità la propria condizione di assoluta sofferenza e solitudine, anche a causa della lunga esposizione alle intemperie.
La vicenda si è conclusa con un tragico epilogo, la morte del cane a seguito di caduta dal balcone, probabilmente dovuta alla presenza di una panca collocata a ridosso della ringhiera dello stesso. La condanna inflitta ammonta a una ammenda di 5 mila euro, nonché al risarcimento danni nei confronti della parte civile – un’associazione a difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento – e al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese sostenute dalla parte civile.
