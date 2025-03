Campi Flegrei, nelle scuole primarie i kit didattici sul bradisismo

NAPOLI (ITALPRESS) – In tutte le scuole primarie della “zona Rossa” dei Campi Flegrei sono in distribuzione i kit didattici per approfondire, in classe, le tematiche relative al bradisismo e ai fenomeni vulcanici che caratterizzano la Caldera.

La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, sta consegnando con il supporto delle associazioni di volontariato, per tutte le quarte e le quinte classi, 400 volumi di “Io Non rischio Scuola – speciale Campania” e 400 copie di “Noi e i Vulcani”.

Si tratta di due pubblicazioni realizzate dalla Regione Campania, in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile e la consulenza scientifica dell’INGV-Osservatorio Vesuviano nell’ambito del piano di comunicazione alla popolazione, finalizzate a diffondere e sviluppare una moderna cultura della prevenzione che può trovare terreno fertile proprio all’interno del mondo scuola, sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e della comunità.

Sulla base dell’esperienza nazionale di Io Non Rischio Scuola è stata perciò predisposta l’edizione “Speciale Campania”, centrata sul bradisismo, sul rischio vulcanico, ma anche su terremoti e alluvioni, con immagini degli eventi emergenziali realmente avvenuti sul nostro territorio. Al fine di promuovere le norme e i comportamenti da adottare per mitigare l’impatto sul territorio dei fenomeni naturali, è stato ideato un percorso di giochi e laboratori dedicato agli alunni delle scuole primarie.

I ragazzi, affiancati dai propri docenti, vengono così coinvolti attivamente nel processo di conoscenza dei rischi naturali e delle azioni che contribuiscono alla loro riduzione. Le attività in aula sono veicolate dall’insegnante che dispone di un kit didattico appositamente realizzato per il docente. Una guida per poter attuare, in classe, laboratori multirischio.

Il kit “IO NON RISCHIO SCUOLA”, è composto da una guida per l’insegnante, 11 “schede materiale” e un poster ed è accompagnato da un saluto istituzionale del Direttore generale della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra. Il kit formativo, grazie ad una intesa con l’Ufficio Scolastico regionale, viene messo direttamente a disposizione dei docenti in modo che possano sviluppare con i ragazzi e in piena autonomia tutte le lezioni o quelle ritenute più opportune. A supporto della Guida per l’insegnante sono state realizzate videoclip esplicative (tutorial), disponibili anche online sul Portale della Regione Campania, all’indirizzo: https://regione.campania.it/regione/it/campi-flegrei/i-progetti-per -le-scuole-primarie.

Le scuole potranno inoltre richiedere alla Protezione Civile della Regione Campania il supporto di volontari appositamente formati, per coadiuvare gli insegnanti nel percorso didattico e laboratoriale. La richiesta va inoltrata alla pec della Sala Operativa regionale (SORU) [email protected] che provvederà all’attivazione. Informazioni possono essere chieste al numero Verde della protezione civile della Regione Campania: 800232525. (ITALPRESS).

Sempre alle scuole Primarie della “zona Rossa” dei Campi Flegrei è in consegna anche il volume “NOI e I VULCANI”, che rientra nell’ambito del più ampio progetto EDURISK dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. In questa edizione, realizzata insieme alla Regione Campania, viene affrontato il tema dei vulcani, visti da tutti i punti di vista, sempre con l’approccio scientifico e il supporto dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, con approfondimento dei vulcani campani e del fenomeno del bradisismo.

Oltre alle due pubblicazioni specifiche per gli istituti scolastici, al fine di diffondere quanto più possibile la conoscenza sui fenomeni naturali connessi alla caldera dei Campi Flegrei (Bradisismo, emissione di gas e possibili eruzioni vulcaniche) la Protezione civile della Regione Campania, ha consegnato anche l’opuscolo “Conoscere la Caldera”, che in occasione di Exe Flegrei, attraverso appositi InfoPoint è stata distribuita anche alla popolazione interessata.

A corredo dei tre volumetti, è stata inoltre fornita una mappa morfologica dei Campi Flegrei. Si ricorda che i progetti di comunicazione per le scuole Primarie si affiancano a quelli già attuati anche per le scuole Secondarie con la consegna del fumetto “L’attimo decisivo – La virgola”.

In questo numero (il secondo di una collana nazionale), i quattro protagonisti (Samira, Carlo, Katja e Paolo) sono coinvolti in un’avvincente avventura ai Campi Flegrei, che consente loro di scoprire la natura vulcanica dell’area, il fenomeno del bradisismo, le eruzioni del passato, il rischio presente, i piani di protezione civile e le misure di prevenzione da adottare.

Il fumetto è stato consegnato in formato cartaceo a tutti gli istituti secondari della zona rossa, in coerenza al numero di studenti frequentanti secondo i dati trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il fumetto, considerato un esempio virtuoso, è stato poi stampato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in 2milioni di copie ed è stato distribuito a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado d’Italia in occasione della giornata internazionale per la riduzione del rischio indetta dalle Nazioni Unite. Proseguono, intanto, i percorsi formativi dedicati anche ai dirigenti scolastici interessati ad approfondire le tematiche relative al bradisismo e al rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

