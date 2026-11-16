Campania, Fico “Intese con Demanio-Università per campus, laboratori e studentati”

NAPOLI (ITALPRESS) - "È un protocollo proprio sulla provincia di Caserta e un'altra con le università campane, quindi del sistema universitario campano". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della conferenza stampa per la sottoscrizione delle due intese strategiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per il rafforzamento del sistema universitario campano e lo sviluppo integrato scientifico, economico e culturale della provincia di Caserta. "Stiamo lavorando - ha proseguito Fico - da molto tempo con l'Agenzia del Demanio e la dottoressa Dal Verme proprio per sottoscrivere oggi questi protocolli che prevedono anche l'inserimento dei comuni, della provincia, delle università per far sì che ci sia una programmazione sugli edifici che in questo momento in parte non sono utilizzati o che dovranno essere utilizzati secondo la programmazione che noi prevediamo insieme al Demanio nella nostra Regione. Quindi, stiamo parlando di campus universitari, nuovi laboratori per le università, di posti letto per gli studentati, pubblico su pubblico e una programmazione poi nella provincia di Caserta per tutti gli edifici che possano servire a efficientare i servizi e migliorare tutto ciò che è previsto nella provincia di Caserta". xm9/pc/azn