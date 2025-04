Campania, De Luca “Finanziati tutti i progetti per le strade”

NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione ha deciso di finanziare tutti i progetti presentati nel Bando Strade dai Comuni delle Aree Interne della Campania. Si tratta di un finanziamento complessivo di 365 milioni che riguardano 147 interventi, e coinvolgono i 181 Comuni che hanno candidato progetti e che rientrano sia nelle 7 Strategie SNAI, che nei Masterplan (Litorale Domitio Flegreo, Aree Interne Valle dell’Ufita, Valle Caudina, Agro aversano, Salerno sud).

“Abbiamo fatto come governo regionale uno sforzo ulteriore – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – per dare una mano anche ai Comuni che rischierebbero di essere esclusi dall’Accordo di coesione. I progetti ora potranno partire in tempi brevi. Entro un mese potrà essere concluso l’iter amministrativo. Si tratta di progetti immediatamente cantierabili che consentono di risolvere problemi concreti per le aree interne e di creare lavoro”.

