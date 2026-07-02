Il Teatro Sannazaro trova casa e riparte in accordo col Comune di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, il presidente e la consigliera delegata della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli e Maria Caputo, la direttrice artistica e l’amministratore delegato del Teatro Sannazaro, Lara Sansone e Salvatore Vanorio, hanno presentato questa mattina l’accordo tra Mostra d’Oltremare e Teatro Sannazaro che consentirà alla storica istituzione teatrale napoletana di svolgere la stagione 2026/2027 anche all’interno del Teatro Mediterraneo.

Dopo il grave incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro, le istituzioni locali e nazionali si sono immediatamente attivate per garantire la continuità della programmazione teatrale e salvaguardare un patrimonio culturale fondamentale per la città, insieme alle attività delle imprese e delle maestranze coinvolte.

In attesa del completamento dei lavori di ricostruzione, la prossima stagione si svolgerà, quindi, anche negli spazi del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. L’accordo, valido per la stagione 2026/2027, potrà essere rinnovato.

L’intesa rappresenta il risultato della collaborazione istituzionale tra il Teatro Sannazaro, il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare, società partecipata di cui il Comune è socio di maggioranza, nata con l’obiettivo di garantire continuità a una delle più importanti stagioni teatrali della città, salvaguardandone il patrimonio artistico, culturale e occupazionale fino al completamento dei lavori di ricostruzione del Teatro Sannazaro.

“Il Teatro Sannazaro rappresenta un pezzo della storia culturale della nostra città. Dopo l’incendio servivano un intervento rapido ed efficace e un forte impegno per evitare che la sua attività si fermasse – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi -. Il lavoro svolto in questi mesi ci ha consentito di raggiungere un accordo con la Mostra d’Oltremare, garantendo continuità ad artisti, tecnici, scenografi e a tutte le maestranze. Oggi diamo ufficialmente il via a questa ripartenza. Fin dall’inizio abbiamo individuato nel Teatro Mediterraneo la soluzione più adatta per ospitare la prossima stagione del Sannazaro. Resta fermo il nostro obiettivo di riportare il teatro nella sua sede storica e continueremo a sollecitare tutte le istituzioni coinvolte affinché vengano rispettati gli impegni assunti per la sua ricostruzione”.

Ad esprimere soddisfazione anche i vertici della Mostra d’Oltremare. “Fin dai primi momenti successivi all’incendio – ricorda il presidente Remo Minopoli – abbiamo manifestato la nostra disponibilità a mettere il Teatro Mediterraneo a disposizione del Sannazaro. Grazie al confronto costante con il Comune di Napoli e allo spirito di piena collaborazione che ha caratterizzato questo percorso, siamo riusciti a individuare una soluzione concreta che consentirà alla programmazione di proseguire senza interruzioni. La Mostra d’Oltremare è parte integrante della vita culturale della città e riteniamo sia nostro dovere sostenere le istituzioni che ne rappresentano il patrimonio. Siamo orgogliosi di poter contribuire, in un momento così delicato, a preservare una delle realtà teatrali più amate e rappresentative di Napoli”.

“Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con il Teatro Sannazaro dopo la vicenda che ha colpito uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina – sottolinea la consigliera delegata Maria Caputo -. Nei momenti di difficoltà le istituzioni devono saper fare rete e sostenersi reciprocamente, tutelando le maestranze, gli artisti e il pubblico che ogni giorno danno vita al teatro. Abbiamo lavorato con convinzione perché questa soluzione si concretizzasse in tempi rapidi. È un segnale importante di collaborazione istituzionale che dimostra la capacità di Napoli di reagire unita, mettendo al centro la cultura e le persone che la rendono possibile”.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

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