BARI (ITALPRESS) – I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto, coordinati dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, hanno individuato e sequestrato uno yacht di lusso battente bandiera estera che navigava con un falso contrassegno identificativo. A seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che tutti e tre i membri dell’equipaggio, compreso il comandante, di nazionalità italiana, sono risultati assunti in nero. Il Comandante e il proprietario dello yacht sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per uso di falso contrassegno di individuazione.

– Foto ufficio stampa GDF –

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