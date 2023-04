NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 3 astenuti del gruppo di Fratelli d’Italia, la proposta di legge ‘Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campanì, presentata dai consiglieri Carmine Mocerino (De Luca Presidente), Gennaro Oliviero (Pd), Mario Casillo (Pd), Andrea Volpe (Campania Libera,Psi), Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), Francesco Iovino (Italia Viva), Felice Di Maiolo (Fare democratico) e Bruna Fiola (Pd).

‘La proposta di legge è finalizzata a favorire la promozione della diffusione dell’impegno civico e politico dei cittadini campani e soprattutto dei giovanì, ha detto il capogruppo di ‘De Luca Presidentè, Carmine Mocerino, che ha aggiunto: ‘Troppo spesso la politica ha dato una pessima immagine di sè ed ha allontanato i giovani ed i cittadini in generale dalla politica e dalle istituzioni, occorre, invece, invertire la tendenza, costruendo percorsi comuni con il mondo scolastico ed associativi per favorire la partecipazione democraticà.

‘Il Movimento 5 Stelle condivide la ratio di questa legge per coinvolgere i giovani nella partecipazione democratica e per stimolare i cittadini alla vita democratica, attraendo il mondo civico verso le Istituzionì, ha evidenziato il consigliere Vincenzo Ciampi, che ha aggiunto: ‘Per uno scopo così importante sarebbe stata opportuna una più adeguata copertura finanziaria ma auspichiamo che ciò possa ottenersi in futurò.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato con 32 voti favorevoli e 8 astenuti (Fratelli d’Italia e Lega), la proposta di legge ‘Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art’, ad iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde, oggi deputato della Repubblica Italiana) e Massimiliano Manfredi (Pd), che, nell’introdurla all’esame dell’Aula, ha spiegato: ‘La street art non ha nulla a che vedere con chi imbratta i monumenti o le strade, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, ma è una vera e propria forma d’arte, diffusa nel nostro territorio, che va sostenuta a cominciare dalla individuazione delle aree pubbliche e private da poter interessare, il tutto nella piena legalità e nel rispetto architettonico delle città’. ‘E’ una proposta di legge che consente a distinguere con chiarezza l’arte di strada dalla illegalità che spesso deturpa le nostre stradè, ha evidenziato Luigi Cirillo (Più Europa); anche la consigliera Roberta Gaeta (Azione – Centro Democratico – Demos – Europa Verde) ha sottolineato ‘l’importanza della street art come un’arte riconosciuta e sostenuta che consente di avvicinarsi ai temi sociali e che può avere ricadute sociali per favorire l’espressione creativa dei valorì.

Il Consiglio ha, altresì, approvato a maggioranza, con tre voti di astensione del gruppo di FdI,, la proposta di legge ‘Istituzione della Giornata regionale del figliò, ad iniziativa dei consiglieri regionali Andrea Volpe (Campania Libera,Psi), Massimiliano Manfredi (Pd), Tommaso Pellegrino (IV), Luigi Abbate e Giovanni Porcelli (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), Vincenzo Alaia (IV), Annarita Patriarca (FI, oggi parlamentare), Francesco Picarone (Pd) e Pasquale Di Fenza (Azione, Centro Democratico – Demos – Europa Verde).

‘La proposta di legge riconosce la condizione del figlio all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore e celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia, istituisce il 15 maggio la ‘Giornata Regionale del figliò allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale il diritto di ogni minore nonchè di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno della famiglià, ha spiegato Volpe, Questore alle finanze del Consiglio regionale, che ha aggiunto: ‘La proposta di legge istituisce borse di studio, di lavoro, di viaggi rivolti agli studenti, premi in favore di figli che si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all’interno della famiglia, premi diretti a coloro che operano nell’affido familiare. L’obiettivo è quello di contribuire le politiche per la famiglia e di garantire ad ogni minore il diritto di essere figlio nell’ambito della cultura della solidarietà e dell’inclusione. Sono molto orgoglioso di questa proposta di legge – ha continuato Volpe – che si inserisce nelle tante iniziative che vedono questo Consiglio regionale attivo per aggregare i giovani della Campanià.

Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità, con 39 voti favorevoli, la proposta di legge ‘Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minorì, ad iniziativa della Presidente della Commissione permanente Istruzione e Cultura,Ricerca scientifica, Politiche Sociali del Consiglio Regionale della Campania, Bruna Fiola (Pd).

‘La Campania è ‘maglia nerà per i maltrattamenti di minori – ha sottolineato Fiola – e , su un tema tanto importante e grave, abbiamo ritenuto costruire una forte sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per creare un sistema di prevenzione in grado di far emergere da subito i fenomeni di maltrattamento e soprattutto per contrastarli e per tutelare i bambini e gli adolescenti. La proposta di legge punta, tra l’altro, su interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sulla sinergia con il mondo della scuola e con tutte le istituzioni coinvolte nella cura e nella tutela dei minori, sull’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione degli interventi previsti, sulle garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d’originè, ha continuato Fiola, che ha concluso: ‘Oggi la Campania è la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge di sistema contro i maltrattamenti dei minori e degli adolescenti. Sono molto orgogliosa della approvazione di questa legge perchè in venticinque anni di lavoro ho potuto toccare con mano la grave piaga del maltrattamento dei minori , un tema spinoso e difficile che deve vedere le istituzioni unite e compatte per contrastarlo e prevenirlo ed è molto importante anche spingere sull’affido famigliare per le situazioni in cui necessita a tutela dei bambini e degli adolescentì.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato le proposte di legge ‘Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane), per l’inclusione del Comune di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte (BN) nella Comunità Montana Fortore, a firma del Presidente della I Commissione (Ordinamento della Regione), Giuseppe Sommese (Azione), e dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde, oggi parlamentare), Pasquale Di Fenza (Azione, Centro Democratico – Demos – Europa Verde), Vincenzo Santangelo (Italia Viva), Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani).

Finalizzata ad includere nella Comunità montana Fortore i Comuni di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte che, quindi, vanno ad aggiungersi ai Comuni sanniti di Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti.

Il Consiglio, ha inoltre, approvato, con 38 voti favorevoli e tre astenuti di FdI, la proposta di legge ‘Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e cetacei della Regione Campanià, ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha sottolineato: ‘E’ finalizzata alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania, alla armonizzazione della normativa regionale, al monitoraggio delle nidificazioni, alla riduzione dell’impatto della pesca, attraverso l’istituzione della Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania, la definizione del tavolo di indirizzo e coordinamento, i centri di primo soccorso e centri di terapia e riabilitazione per tartarughe e cetacei, la banca dati regionale. Anche per questa materia, la Regione Campania è la prima regione a dotarsi di questa legge e, per questo, ne siamo particolarmente orgogliosì, ha aggiunto Pellegrino.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Luigi Cirillo (Più Europa) ricordando di aver presentato in varie occasioni proposte in materia e annunciando voto favorevole alla proposta di legge.

Il Consiglio ha, altresì, approvato con 32 voti favorevoli e quattro astenuti, la proposta di legge ‘Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiariè ad iniziativa della vice presidente Loredana Raia, e dei consiglieri Mario Casillo, Gennaro Oliviero, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Maurizio Petracca e Francesco Picarone del Pd. ‘Essa è finalizzata a favorire l’uso dei terreni agricoli, pastorali, e forestali di proprietà privata, offrendo un contributo alle strategie in atto con il PNRR e le politiche di sviluppo regionale per favorire la crescita di giovani agricoltori e creare nuovi percorsi di valorizzazione turistica legati alla natura, all’enogastronomia, alla riscoperta del patrimonio, anche immateriale, di cui la Campania è ricca a partire dalla dieta mediterraneà, ha spiegato Raia, che ha aggiunto: ‘Essa va inquadrata in un nuovo ruolo dell’agricoltura nella nostra economia ed è volta a sostenere le associazioni fondiarie come strumento per il miglioramento della coltivazione dei fondi , per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l’occupazione, la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiarie, secondo le buone pratiche agricole. Inoltre, sono previsti contributi ai Comuni per promuovere la cultura associativà.

Il Consiglio ha, anche, approvato con 22 voti favorevoli e contrari, la Delibera di Giunta regionale n. 73 del 21 febbraio 2023 ‘Comune di Cetara – Progetto definitivo dei nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (ERS) – Alloggi sociali nel nucleo urbano – variante al PUT (legge regionale 35/1987, introdotta in Aula dal Presidente della Commissione Urbanistica, Luca Cascone (De Luca Presidente), che ha ricordato che ‘l’approvazione di tale variante risale al 1987. Il parere ambientale è rinviato a dopo l’approvazione della variante del Put e il parere del Ministero dei beni culturali si è già ottenuto con prescrizionì, ha ricordato Cascone. ‘Al di là degli aspetti normativi, questa variante non è opportuna sul piano politico nè amministrativo – ha osservato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro – perchè non è opportuno realizzare abitazioni vista mare in un’area di tutela ambientale, sarebbe un ‘disastro annunciatò assolutamente da evitarè.

‘Sono d’accordo con Caldoro su questo temà, ha aggiunto Muscarà, che ha evidenziato: ‘E’ un progetto che trasformerebbe l’attuale area a terrazzamento con ulivi in sei palazzine di edilizia residenziale, per trenta appartamenti con altrettanti posti auto, quindi non popolare, ma iniziativa e proprietà privata, in un territorio che è stato dichiarato patrimonio Unesco e che è anche a rischio idrogeologico elevatò. ‘Stiamo parlando di una zona di fascia a vincolo ambientale assoluto, dove non c’è un’esigenza di numero di abitanti tale da richiedere la costruzione di nuovi trenta appartamenti e altrettanti posti auto, anzi, nel nostro territorio siamo in presenza di uno spopolamentò, ha aggiunto Aurelio Tommasetti (Lega), che ha sottolineato l’importanza di avere i pareri del Ministero dell’Ambiente e della Cultura. ‘La costiera amalfitana è patrimonio unesco e va protetta in maniera rigorosà, ha evidenziato il consigliere Michele Cammarano (M5S).

‘Il Comune di Cetara, nell’esercizio della propria sovranità territoriale, ha inteso proporre una modifica al proprio strumento urbanistico e la Giunta regionale, attraverso la propria Direzione, ha istruito la pratica e ha proposto al Consiglio di adottare la propria decisione – ha spiegato l’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo -, la richiesta di variante prevede lo spostamento da una parte all’altra di cubature che già esistono, lo spostamento consente minore impatto paesaggistico e, quindi, sotto questo punto di vista, la Comunità montana, l’Autorità di bacino e il Ministero della cultura, attraverso la Sovrintendenza, hanno espresso parere positivo. Se c’è possibilità di realizzare edilizia residenziale pubblica è positivo realizzarla per consentire a trenta nuclei familiari di non abbandonare Cetara ma di restare a vivere in quella città. Noi stiamo lavorando ad un nuovo piano paesaggistico ma, nelle more, non bisogna bloccare la vita delle comunità’.

In merito alla proposta di istituzione di una Commissione d’inchiesta, denominata ‘Commissione di inchiesta per la tutela della Bufala Mediterranea italiana della Campania, della produzione del latte e della mozzarella MBC-DOP e NON-DOP’, ad iniziativa dei consiglieri Michele Schiano Di Visconti, Gianpiero Zinzi, Annarita Patriarca (oggi parlamentari), Alfonso Piscitelli, Carmela Rescigno, Nunzio Carpentieri, Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Maria Muscarà, Severino Nappi e Gennaro Cinque, la consigliera Muscarà ne ha chiesto l’esame, ma essa è stata rinviata in Commissione a seguito della approvazione a maggioranza, da parte del Consiglio, della proposta di rinvio della consigliera Bruna Fiola (Pd). Il Presidente Oliviero ha ricordato che il Consiglio, dopo la discussione monotematica, ha approvato un ordine del giorno in materia ed ha invitato la V e la VIII Commissione ad proseguire nei lavori, ed, in mancanza sarà il Consiglio ad occuparsene. Sul problema sono intervenuti anche Alfonso Piscitelli (FdI) e Severino Nappi (Lega): ‘Abbiamo tenuto un Consiglio monotematico su questa grave emergenza ed è giusto che il Consiglio possa essere aggiornato sull’evoluzione della stessà.

Intine, il Consiglio Regionale della Campania ha eletto Samuele Ciambriello Garante dei Detenuti della Regione Campania.

Ciambriello, che attualmente ricopre tale ruolo, ha ottenuto 25 voti di preferenza. Hanno ottenuto voti di preferenza anche le candidate Libera Sannino (8) ed Emanuela Belcuore (3). Due le schede bianche.

foto xc9 Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com