Calcio francese in lutto, morto a 72 anni l’ex tecnico Jean-Louis Gasset

ROMA (ITALPRESS) – Calcio francese in lutto. E' morto questa mattina, all'età di 72 anni, Jean-Louis Gasset, ex centrocampista che ha trascorso quasi tutta la sua carriera al Montpellier, club che ha poi allenato prima da vice e poi da headh coach.

Dopo essere stato il tecnico titolare anche di Caen e Istres, nel 2007 inizia al Bordeaux la sua collaborazione con Laurent Blanc nel ruolo di allenatore in seconda. Nel 2010 è il suo vice nella Francia che prende parte al campionato d’Europa 2012, raggiungendo i quarti di finale. Dal 2013 al 2016 è stato allenatore in seconda del Paris Saint-Germain.

Nel 2022 è stato ct della Costa d’Avorio succedendo a Patrice Beaumelle. Nel febbraio del 2024 sostituisce Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, in quel momento 9° in Ligue 1, terminando la stagione al 7° posto in campionato, mentre in Europa League la squadra francese viene eliminata dall’Atalanta in semifinale. Conclude la sua carriera tornando al Montpellier, ultimo nella Ligue 1 2024-2025, non riuscendo ad evitare la retrocessione in Ligue 2, risolvendo il suo contratto lo scorso 7 aprile.

