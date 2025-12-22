Calcio a 5, presentate la Final Four della Coppa Italia C1. Morgana “Sicilia leader nel Futsal”

PALERMO (ITALPRESS) – Presentata a Villa Niscemi, a Palermo, la Final Four di coppa Italia di calcio a 5 di Serie C1 regionale. Alla presenza del presidente del Comitato Regionale Sicilia Sandro Morgana, dell’assessore allo sport del comune di Palermo Alessandro Anello, del consigliere comunale e componente della Sesta Commissione Consiliare Dario Chinnici, del responsabile del Calcio a 5 Maxmiliano Birchler e del presidente della società organizzatrice Palermo C5 Salvo Messeri, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle finali che si disputeranno al Paladonbosco di Palermo il 3 e 4 gennaio 2026. Questo l’esito degli accoppiamenti: Bonifato-Palermo C5 Trombatore-Futsal Ferla.

“La fase finale della coppa Italia di calcio a 5 è un evento di notevole rilevanza e importanza sia sul piano sportivo che sul piano dell’immagine che questa attività riesce a trasmettere – ha sottolineato il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana -. A cominciare dal fatto che le gare verranno trasmesse in diretta streaming sui canali social del CR Sicilia”.

“La nostra regione si conferma nel ruolo di leader nell’ambito del futsal: prima in Italia per numero di società, per numero di tesserati, per attività svolte, per risultati ottenuti che si traducono anche con gli ottimi risultati ottenuti dalle nostre Rappresentative al Torneo delle Regioni – ha aggiunto il presidente Morgana -. Si tratta pertanto di numeri importanti che certificano l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Tornando alle finali che si disputeranno a Palermo, mi aspetto una grande festa di sport nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza lontano da ogni forma di violenza che combattiamo da sempre in ogni modo”.

– Foto LND Sicilia –

(ITALPRESS).