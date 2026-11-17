ROMA (ITALPRESS) – Roma lo ha chiamato per premiare uno dei suoi figli, sempre più ambasciatore della Capitale nel mondo e sempre più leader della Nazionale di Roberto Mancini. Riccardo Calafiori, classe 2002, ha ricevuto dal sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio una targa celebrativa per la Premier vinta con l’Arsenal e i risultati ottenuti in Champions League con i Gunners.

“Credo sia, senza dubbio, il momento migliore della mia carriera sia fisicamente, sia per quanto riguarda i riconoscimenti in campo – ha raccontato-. Mi sento un leader, cerco sempre di aiutare i miei compagni e i ragazzi giovani in campo. Con Mancini ho avuto un bel feeling dall’inizio. Mi sento veramente bene con il mister”.

Inevitabile quindi un commento sulla sconfitta con il Belgio, che l’ex difensore del Bologna ha commentato così: “È stata una bella batosta, però non deve cancellare il percorso che stiamo facendo. Dispiace davvero che questa sconfitta sia arrivata all’ultima partita, ma mi tengo anche la volontà di giocare in campo. Non avevamo paura e questo mi è piaciuto. Bisogna ripartire da questi concetti qui. Il percorso è lungo”.

Una giornata molto emozionante per il campione, legatissimo alla capitale e alla squadra giallorossa. “Con la Roma ho interrotto l’esperienza a metà. Non ci siamo lasciati benissimo. Non ho rancore, anzi, mi è servita come esperienza. Ma non posso mentire…In un futuro anche abbastanza lontano, perchè adesso voglio vincere il più possibile con l’Arsenal, mi farebbe molto piacere tornare”, ha raccontato in conferenza stampa.

Ha la lupa tatuata e i colori giallorossi nel cuore e segue a distanza la squadra di Gasperini: “I ragazzi della Roma in Nazionale mi parlano tutti bene di lui. Sappiamo che tipo di allenatore è e quanto può valorizzare i calciatori. Il progetto dello stadio? Il sindaco mi ha spiegato alcuni dettagli, è veramente incredibile“.

L’evento è stato introdotto dalle parole di Gualtieri sul ruolo e sul significato della targa consegnata a Calafiori: “È stato doloroso vederlo andare via, ma è una grande gratificazione che un calciatore come lui, orgoglioso della sua romanità, sia diventato una star del calcio nel Mondo. Interpreta il suo ruolo in un modo unico. Parliamo poi di una bella persona, elegante. Ci rende orgogliosi e per questo abbiamo voluto ringraziarlo. Porta in modo bello e positivo l’immagine di Roma nel Mondo”.

La scelta di andare all’Arsenal all’epoca è stata fortemente voluta dall’agente del duttile difensore, Alessandro Lucci. Nonostante le offerte dalla serie A, inclusa quella della Juve, il suo entourage era convinto che in Premier ci fossero le condizioni per rendere al meglio. E così è stato: Calafiori è diventato uno degli insostituibili del tecnico Mikel Arteta. Non solo. Ha anche fissato un primato personale come giocatore italiano con più presenze e minuti nella storia dei club che hanno vinto la Premier League. Prima di ricevere la targa, Calafiori e Gualtieri si sono affacciati dal balcone del primo cittadino di Roma, con vista sui Fori Imperiali. Un modo per dare il via a una giornata speciale tra ricordi, emozioni e legami fortissimi.

-Foto xv8/Italpress-

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