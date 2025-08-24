Calabria, Tridico “Vareremo un reddito di dignità e lo faremo funzionare”

ROMA (ITALPRESS) – “In Calabria un cittadino su due vive in una situazione di povertà, il doppio della media europea. La politica non può voltarsi dall’altra parte. Punteremo innanzitutto sulla sanità. Vareremo un reddito di dignità e lo faremo funzionare perché lo collegheremo a una vera riforma delle politiche attive. Per finanziarlo useremo i fondi europei, c’è anche una raccomandazione della Commissione Ue che lo caldeggia”. Lo dice l’europarlamentare del M5s, ex presidente dell’Inps e candidato presidente della Calabria designato dal centrosinistra, Pasquale Tridico in un’intervista al Corriere della Sera.

“La mia candidatura è stata richiesta da tantissimi cittadini. Anche dai consiglieri regionali di Azione in Calabria. Li ho incontrati a Scala Coeli in provincia di Cosenza e mi hanno chiesto loro la disponibilità a scendere in campo. Anzi, a voler essere precisi, a Pietrapaola, a pochi km dal mio Comune” ha aggiunto commentando le distanze prese nei confronti della sua candidatura da parte del leader di Azione Carlo Calenda.

