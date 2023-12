NAPOLI (ITALPRESS) – “In questi giorni, in queste settimane, Caivano è il luogo dei pellegrinaggi da parte dei ministri, dei sottosegretari e così via, a perdere tempo. E’ un atteggiamento che io ho considerato offensivo per la comunità di Caivano”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

