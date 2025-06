A Cagliari e a Quartucciu incendiate due ambulanze in sosta

CAGLIARI (ITALPRESS) – Due incendi hanno colpito questa notte un’associazione attiva nei servizi di trasporto sanitario non critico. Le fiamme hanno distrutto due ambulanze in sosta, una a Cagliari e l’altra a Quartucciu, provocando gravi danni ai mezzi.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Raffa Garzia a Cagliari, dove l’incendio si è propagato anche a un’autovettura parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che si estendessero agli edifici circostanti.

A distanza di pochi minuti, un altro incendio ha colpito un’ambulanza della stessa associazione in via Nazionale a Quartucciu, sede operativa dell’associazione. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che il rogo distruggesse completamente il mezzo.

In entrambi i luoghi sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri della Compagnia di Quartu, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Le autorità non escludono la pista intimidatoria e proseguono gli accertamenti tecnici e investigativi per chiarire la vicenda.

