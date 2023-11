NAPOLI (ITALPRESS) – Giornata dal grande contenuto simbolico in Consiglio Regionale della Campania dove c’è stata la consegna dei riconoscimenti per meriti ai militari dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. Un appuntamento che si rinnova per l’ottava edizione con l’obiettivo anche di ricordare le vittime, militari e civili, che persero la vita nell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Hanno parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la vice presidente Loredana Raia, il consigliere Felice Di Maiolo, il Generale di Brigata, Carmine Sepe, Capo di Stato Maggiore del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, il Generale di Divisione, Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri Campania, i militari destinatari dei riconoscimenti. Come previsto dalla Legge regionale n.29/2003, modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, sono stati premiati sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei militari dell’Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e ci coraggio compiute con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale.

“Siamo molto orgogliosi di poter conferire i riconoscimenti per meriti ai militari dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito Italiano in ricordo dei militari vittime dell’attentato di Nassiriya, tra i quali i campani Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, e riteniamo che questo sia un momento di grande importanza per la nostra istituzione per ricordare il loro amore per la patria, il coraggio, lo spirito di sacrificio, l’abnegazione, valori fondamentali per la nostra società che vanno coltivati ed accresciuti anche nell’educazione delle giovani generazioni”, ha sottolineato Oliviero. “Questa iniziativa è per noi molto importante, ci rigenera sul piano morale e rinsalda il rapporto con l’istituzione regionale, rimarcando i valori che sono alla base del nostro essere al servizio dell’Italia e dei territori”, ha detto il Generale di Brigata, Carmine Sepe, Capo di Stato Maggiore del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano. “Siamo molto orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti dai nostri militari che danno valore alla nostra azione quotidiana al servizio dei cittadini e del nostro territorio”, ha aggiunto il Generale di Divisione, Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri Campania.

Assieme al presidente Oliviero, a consegnare i riconoscimenti anche i familiari delle vittime campane dell’attentato di Nassiriya. Tra i premiati il brigadiere Francesco Trinchese, l’appuntato scelto Qualifica speciale Raffaele Napolitano e l’appuntato scelto Clemente Rossino, addetti alla sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, i quali, a Marigliano, l’8 maggio scorso, sono intervenuti in soccorso ad una bambina che, in una scuola, a seguito di un malore, aveva perso i sensi, e le hanno salvato la vita. Riconoscimenti anche per il graduato aiutante Gennaro D’Agostino e il soldato Tullio Tarallo, impiegati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” Raggruppamento “Campania”, che, il 19 giugno scorso, in via Filangieri, a Napoli, sono intervenuti in difesa di sei turisti americani che stavano subendo una rapina da parte di un extracomunitario armato di coltello. La vice presidente Raia ha consegnato il riconoscimento al 1° graduato Michele Fuggetta e al soldato Andrea De Pascalis, impiegati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” Raggruppamento “Campania”, che, il 26 ottobre scorso, durante il servizio all’interno del Metro Park di Piazza Garibaldi, a Napoli, intervenivano, effettuando le manovre basiche B.L.S. e salvavano la vita ad un uomo senza fissa dimora. Il consigliere Felice Di Maiolo ha premiato il graduato aiutante Michele Esposito, effettivo al 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno, che, il 4 marzo scorso, mentre si trovava fuori servizio, nei pressi della stazione Cumana di Fuorigrotta a Napoli, ha rincorso e bloccato un rapinatore che aveva aggredito una signora anziana.

Il Generale di Brigata, Carmine Sepe, Capo di Stato Maggiore del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, ha premiato il Caporal Maggiore Giuseppe De Rosa, effettivo presso il Reggimento Logistico “Pinerolo”, attualmente in missione all’estero, nelle mani del padre, Francesco, per aver essere intervenuto, il 13 luglio scorso, a Mondragone, tuffandosi in mare per soccorrere un gruppo di persone in difficoltà. Infine, il Generale di Divisione, Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri Campania, ha premiato il brigadiere capo Giuseppe Del Vecchio, l’appuntato scelto qualifica speciale Gianluca Bortone e l’appuntato scelto qualifica speciale Mario Delli Bovi, addetti alla sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, che, il 12 dicembre dello scorso anno, a Salerno, hanno inseguito ed arrestato un pericoloso criminale che, poco prima, aveva esploso colpi di pistola con finalità estorsive.

