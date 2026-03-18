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BYD presenta ATTO 2 DM-i, Grosso “Gioiello tecnologico”
MILANO (ITALPRESS) - "Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio e anche famiglie che utilizzano come prima e unica macchina un modello con queste larghezze". Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la ATTO 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata oggi a Milano. xh7/tvi/mca1