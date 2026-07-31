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Tg News – 31/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 60 mila migranti entrati a Ceuta in 24 ore, oltre 50 vittime - Annuncio di Trump: “Raggiunto accordo per disarmo di Hamas” - Algeria, autobus precipita in un dirupo, 25 morti - Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale - Inflazione in calo al 2,8%, stabile carrello della spesa - Scontro su chat Delmastro, opposizione occupa la Giunta - Quarta ondata di caldo, Domenica 19 città in bollino rosso - Sui treni Atac le foto dei campioni "Tra sport e trasporto" - Previsioni 3B Meteo 1 Agosto gsl