Tg Sport – 31/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Morto Franco Baresi, il mondo del calcio piange il Capitano rossonero - Il cordoglio delle istituzioni e delle leggende del calcio - L'omaggio del Paese e dei club per l'icona e tedoforo azzurro - Inter, ufficiale l'arrivo di Stones: Chivu presenta la sfida al City - Juve, idea scambio Conceição-Zirkzee con il Manchester United - FIFA sotto attacco: FA e premier britannico contro piani Infantino - Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma - Manfredonia capitale della vela giovanile, Ettorre "Felici di tornare in Puglia" - Finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre gsl