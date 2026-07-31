Crisi Ceuta, Sanchez “Attacco all’integrità della Spagna, useremo ogni risorsa”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Quanto accaduto costituisce un attacco all'integrità territoriale della Spagna e merita la nostra condanna più ferma e decisa. L'intera Spagna è al fianco della popolazione di Ceuta. Il Governo spagnolo è al fianco della Città autonoma". Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. sat/gsl (Fonte video: Canali social Pedro Sanchez)